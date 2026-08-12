Österreich verhandelt über Rückführungszentrum in Uganda

Österreich, Deutschland, die Niederlande, Dänemark und Griechenland sind nach Medienberichten in fortgeschrittenen Gesprächen über die Einrichtung eines Zentrums für die Rückführung von Migranten in Uganda. Die Anlage könnte nach bisherigen Planungen bis 2027 ihren Betrieb aufnehmen und zunächst als Pilotprojekt dienen, schreibt die griechische Zeitung "Kathimerini" unter Berufung auf diplomatische Quellen.

© APA/AFP Migrants stand behinfd a fence as they are gathered by Greek coast guard officers after disembarking from a cargo ship, in the port of Lavrio, south of Athens, on July 10, 2025. The migrants were rerouted from Crete, where more than 2,000 people have arrived from Libya in recent days, sparking anger among local authorities and tourism operators on premier Kyriakos Mitsotakis' home island. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)