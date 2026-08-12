Rapid nach 2:0 gegen Paide im Conference-League-Play-off

Rapid hat seine weiße Weste auch im siebenten Pflichtspiel der Saison behalten. Die Hütteldorfer gewannen nach dem 4:1 im Hinspiel der 3. Runde der Fußball-Conference-League-Qualifikation in Estland gegen Paide am Mittwoch zu Hause mit 2:0 (1:0). Die Tore für Rapids Rotationself erzielten Marco Tilio (38.) und Louis Schaub aus einem Elfmeter (82.). Im Kampf um den Einzug in die Ligaphase treffen die Grün-Weißen aller Voraussicht nach auf Heart of Midlothian.

© APA/GEORG HOCHMUTH Schaub wird nach seinem Elfer zum 2:0 geherzt