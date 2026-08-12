Israelische Soldaten stoßen mit jüdischen Siedlern zusammen

Die israelische Armee hat radikale Siedler, die seit Tagen eine palästinensische Familie in einem abgelegenen Haus bedrängen, bisher nicht gestoppt. Das Militär hatte zuvor zwar mitgeteilt, man gehe gegen die Siedler vor, die Zugänge zu dem Haus etwa mit großen Steinen blockiert haben. Am Nachmittag hieß es jedoch lediglich, die Bemühungen gingen weiter. Generalstabschef Ejal Zamir habe nun eine "Verstärkung des Sektors durch ein zusätzliches Infanteriebataillon" angeordnet.