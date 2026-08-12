Marokko warnt vor erneutem Migrationssturm nach Ceuta

Marokko hat eine Gruppe von Menschen festgenommen, die im Verdacht stehen, zu neuen Versuchen der illegalen Einreise in die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla angestiftet zu haben. Das teilte das marokkanische Innenministerium mit. In den vergangenen Tagen seien anonyme Beiträge und Nachrichten überwacht worden, die in den sozialen Medien Aufrufe zu gemeinsamen Massenüberquerungen am 15. August verbreiten, hieß es.

© APA/AFP Spanische Soldaten beobachten die Grenze zu Ceuta