Italienische Tageszeitung lobt Villach in den allerhöchsten Tönen

Eine italienische Tageszeitung empfiehlt ihren Lesern Villach wärmstens: Von glasklaren Seen und dem Blick auf die Karawanken bis hin zum Stadtmuseum ist alles dabei.

Die Stadt Villach und ihre Umgebung haben einer italienischen Tageszeitung mit Sitz in Bologna so gut gefallen, dass sie zu Wochenbeginn einen ausschweifenden Artikel veröffentlicht hat. Dieser wird auch über das italienische „Google“ auf der Handy-Oberfläche vorgeschlagen.

Das allmonatlich erscheinende Reise-Special „Itinerari“ („Wege“), das dem „Quotidiano Nazionale“ („Nationale Tageszeitung“) beigelegt ist, titelt: „Österreich, was man in Villach machen und sehen kann“. Thematisiert werden Ferien mit Kanufahren oder SUP in den warmen, alpinen Seen mit glasklarem Wasser sowie auf den Alpe-Adria-Radwegen. Dabei gilt es, den Dobratsch und die faszinierende Drau zu entdecken. Der Affenberg darf nicht vergessen werden. Das Wasser des Faaker Sees und des Ossiacher Sees hat eine außergewöhnliche Farbe, die an die Karibik erinnert, und ist so klar, dass es oftmals sogar trinkbar ist. Besonders gelobt werden die Wassertemperatur von 27 bis 28 Grad und das Farbspiel zwischen dem blauen Wasser und den grünen Wäldern, die die Berge säumen.

Empfehlungen für Villach und Umgebung

In Faak lockt das Abendessen direkt am See bei einem herrlichen Sonnenuntergang. Die Strände sind perfekt ausgerüstet mit Spielplätzen, Duschen und Bars. Gleich daneben befinden sich die Radwege. Mit dem Dobratsch-Bus geht es zum „Skywalk“ auf den Berg, von wo aus man einen Blick auf die Karawanken hat. Anschließend geht es zum Gipfelhaus, wo es ein typisch österreichisches Gericht gibt. Was genau serviert wurde, ist auf dem beigefügten Foto nicht zu erkennen und auch nicht näher beschrieben. Es könnte sich aber um ein Faschiertes Laibchen mit Kartoffelpüree gehandelt haben. Vom Berg zurück geht es in Villach in die Kirchen, zum Paracelsushof, ins Stadtmuseum und durch die Fußgängerzone zum Drau-Ufer. Die Empfehlungen reichen vom Affenberg über die Adlerwarte bis zum Kinder-Bike-Park Gerlitzen und werden mit dem „Kärnten Qualitätssiegel“ ausgezeichnet.

Der Artikel schließt mit Informationen zur Anfahrt: „Aufgrund der geografischen Lage – gerade einmal 20 Kilometer von der Grenze bei Tarvis in Friaul-Julisch Venetien entfernt, auf der Achse Venedig-Wien – ist diese gut ausgeschildert. Züge verbinden den im Stadtzentrum gelegenen Villacher Bahnhof mit den wichtigsten Städten Italiens, darunter Mailand, Venedig, Udine, Triest, Bologna, Florenz und Rom.“