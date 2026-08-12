Kaiser-Urenkelin in den Wirtschaftsrat des Vatikans berufen

Papst Leo XIV. setzt bei der Erneuerung des vatikanischen Wirtschaftsrats auch auf zwei Frauen mit internationaler Finanzerfahrung. Eine davon ist die gebürtige Vorarlbergerin Gisela Bergmann, eine Urenkelin von Kaiser Karl I.

Gisela Bergmann, gebürtige Prinzessin von und zu Liechtenstein, ist CEO des von Angehörigen des Fürstenhauses gegründeten liechtensteinischen Treuhandunternehmens Industrie- und Finanzkontor. Sie hat mehrjährige Berufserfahrung mit Stationen in Kanada, Singapur und der Schweiz. Geboren in Feldkirch in Vorarlberg, studierte sie Umweltingenieurwesen an der ETH Zürich und sammelte anschließend unter anderem Erfahrungen im Investmentbanking. Bergmann ist die jüngste Tochter von Prinz Michael von und zu Liechtenstein und dessen Frau Hildegard. Und sie ist eine Urenkelin des letzten österreichischen Kaisers Karl I.

Nun ist die 36-Jährige eine der beiden Frauen mit internationaler Finanzerfahrung, auf die Papst Leo XIV. bei der Erneuerung des vatikanischen Wirtschaftsrats setzt. Das Gremium überwacht die wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten des Heiligen Stuhls und prüft unter anderem die Jahresabschlüsse des Vatikans. Zu den acht neu berufenen Mitgliedern des 15-köpfigen Gremiums gehören Bergmann sowie die italienische Finanzmanagerin Elena Wettstein Principato.

© AP/Andrew Medichini Petersplatz in Rom

Vier Kardinäle neu im Wirtschaftsrat

Elena Wettstein Principato, 49 Jahre alt und aus Rom, ist für das Vertriebsmanagement Europa International bei der Schweizer Großbank UBS verantwortlich. Sie verfügt ebenfalls über langjährige internationale Erfahrung im Finanz- und Wealth-Management.

Neben den beiden Frauen wurden vier Kardinäle neu in den Wirtschaftsrat berufen: der Italiener Roberto Repole, Erzbischof von Turin, der Pole Grzegorz Ryś, Erzbischof von Krakau, der Serbe Ladislav Nemet, Erzbischof von Belgrad, sowie Jean-Paul Vesco, Erzbischof von Algier. Nemet gehört der ungarischen Minderheit in Serbien und dem Orden der Steyler Missionare an.

Keine Veränderung an der Spitze

An der Spitze des Wirtschaftsrats gibt es dagegen keine Veränderungen. Koordinator bleibt der Münchner Kardinal Reinhard Marx, der das Gremium seit seiner Gründung im Jahr 2014 leitet. Auch seine Stellvertreterin, die deutsche Rechtswissenschaftlerin Charlotte Kreuter-Kirchhof, bleibt im Amt. Als Generalsekretär wurde der italienische Kirchenrechtler Brian Edwin Ferme bestätigt.

Neu berufen wurden neben den vier Geistlichen auch vier Laien mit Erfahrung in Finanzwesen, Verwaltung und Unternehmensführung. Dazu gehört der 73-jährige Franzose Denis Duverne, der unter anderem im Versicherungssektor tätig war und früher dem Verwaltungsrat des französischen Versicherungskonzerns Axa vorstand. Ebenfalls neu im Gremium ist der Italiener Paolo Nusiner, der über langjährige Erfahrungen in Verwaltung und im Umfeld kirchlicher Einrichtungen verfügt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre.