Getrennte Wege nach neun Jahren: Gerhard Valeskini scheidet mit Ende September aus der Geschäftsführung der Kronen Zeitung und der Mediaprint aus.

Die „Kronen Zeitung“ hat mit Ende September einen Geschäftsführer weniger. Denn Gerhard Valeskini verlässt das Unternehmen und scheidet auch aus der Geschäftsführung des Medienkonzern Mediaprint aus. In letzterer Funktion ersetzt ihn „Krone“-Hauptgeschäftsführer Clemens Schwaiger. Der 60-jährige Valeskini, ein gebürtiger Voitsberger, wird damit zitiert, dass angesichts „wirtschaftlich großartiger Ergebnisse“ ein guter Zeitpunkt für die berufliche Neuorientierung gekommen sei.

Schwaiger ist erst seit 1. Juli 2026 Hauptgeschäftsführer der „Krone“-Gruppe. In dieser Funktion soll er insbesondere das digitale Wachstum vorantreiben und das Neugeschäft ausbauen.