Mindestens 44 Tote bei Fährunglück in Simbabwe

Bei einem Bootsunglück in Simbabwe sind der Regierung des Landes im südlichen Afrika zufolge mindestens 44 Menschen gestorben. Eine überfüllte Fähre sei auf dem Karibasee im Nordwesten des Landes bei einer hohen Welle gekentert, teilte das Ministerium für Kommunalverwaltung mit. Das Boot hatte demnach eine Kapazität von 90 Passagieren, jedoch 119 Erwachsene befördert. Eine unbestimmte Anzahl von Kindern war nach Angaben des Ministeriums ebenfalls an Bord.

© APA/Maxton Kanhema Hilfsmannschaften konnten einige Passagiere der Fähre retten