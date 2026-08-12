Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand beim Kapfenberger Bahnhof gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache fing ein Elektro-Pkw Feuer.

Rauchschwaden stiegen am Mittwochnachmittag beim Bahnhof in Kapfenberg auf. Ein Elektroauto, das unmittelbar neben der dortigen E-Ladestation stand, hatte zu brennen begonnen. Umgehend eilte die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt zum brennenden Fahrzeug. „E-Autos sind wegen ihrer Batterie eine größere Herausforderung zum Löschen. Der Einsatz hat über eine Stunde gedauert“, schildert Kommandant Karl Löscher.

© FF Kapfenberg-Stadt Kurz vor 13 Uhr wurde die FF Kapfenberg-Stadt zu einem Fahrzeugbrand beim Bahnhof alarmiert

Mit schwerem Atemschutz konnten die Floriani in der Folge das Feuer löschen. Das Fahrzeug, das beim Eintreffen der Feuerwehr nicht an der Ladestation angesteckt war, brannte allerdings fast komplett aus. Wie genau es überhaupt erst in Flammen geraten konnte ist noch unklar.

© FF Kapfenberg-Stadt Zur Kühlung kam das Auto in einen speziellen Lösch-Container

Um ein mögliches Wiederaufflammen der Fahrzeugbatterie zu verhindern, wurde jedenfalls das Berge- und Abschleppunternehmen Koman mit seinem speziellen Container für E-Fahrzeuge zur Einsatzstelle angefordert. „Das Auto wurde darin zur weiteren Kühlung und Überwachung abtransportiert,“ berichtet Löscher.