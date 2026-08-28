Glasfaserausbau im Bezirk Liezen: Vorwürfe reißen nicht ab

Die Kritik von Subunternehmern an der RML Infrastruktur GmbH und ihren Generalunternehmern hält an. Die Kleine Zeitung hat mit Beteiligten gesprochen.

Wo viele unterschiedliche Akteure mitmischen, sind Reibungen und Probleme fast programmiert. Ein Umstand, der allem Anschein nach auch auf das Glasfaserprojekt im Bezirk Liezen zutrifft. Wie berichtet hatte eine Gruppe anonymer Subunternehmer Ende Juni schwere Vorwürfe gegen die RML Infrastruktur GmbH erhoben.

Von der RML Infrastruktur beschäftigte Generalunternehmer sollen „ihre eigenen Subunternehmer und Lieferanten nicht ordnungsgemäß bezahlen und teilweise irreführende Angaben machen", hieß es. Die RML Infrastruktur dementierte die Vorwürfe. Nun hat sich einer der Hinweisgeber erneut mit weiteren Details gemeldet.

„Wiederkehrendes Muster“

Allgemein beschrieb er ein „wiederkehrendes Muster“, das sich beim Glasfaserausbau im Bezirk zeige. Laut ihm werden Arbeiten ohne ausreichende schriftliche Vertragsgrundlagen durchgeführt. Es gebe monatelange Verzögerungen bei der Bezahlung von Leistungen und eine „systematische Verzögerung bei der Prüfung und Freigabe von Rechnungen“.

„Geringe Teilzahlungen dienen dazu, die Arbeiten kurzfristig aufrechtzuerhalten, während gegen Ende der Projekte schließlich erhebliche offene Forderungen bestehen. Sobald Subunternehmen aus finanziellen Gründen nicht weiterarbeiten können, werden sie von Generalunternehmern ausgetauscht", erklärte der Informant. Dies führe wiederum zu Zahlungsausfällen bei Lieferanten, Transportunternehmen, Vermietern und regionalen Betrieben.

Offene Zimmerrechnungen

In der Zwischenzeit haben weitere Unternehmer die Redaktion kontaktiert und ein ähnliches Bild gezeichnet. So schilderten Vermieter aus der Region, dass Subfirmen wegen Zahlungsausfällen plötzlich die Unterkünfte für ihre Arbeiter nicht mehr bezahlen konnten.

Die Arbeiter gehen ärmer nach Hause als sie gekommen sind. — Anonymer Vermieter

Einer der Vermieter erzählte etwa von offenen Rechnungen in Höhe von 21.000 Euro. Ihm tun auch die Arbeiter leid: „Sie kommen oft aus dem Ausland nach Österreich, um Geld zu verdienen und gehen noch ärmer nach Hause als sie gekommen sind", sagte er im Gespräch.

Generalunternehmer meldete sich zu Wort

Die Zusammenarbeit mit Subunternehmen laufe allerdings auch nicht immer reibungslos, erklärte ein Generalunternehmer am Telefon. Teilweise würden Subfirmen mangelhaft arbeiten und Schäden verursachen, in diesen Fällen sei die Zusammenarbeit nur von kurzer Dauer.

Er äußerte den Verdacht, dass die Subfirmen im eingangs geschilderten Fall „Mist gebaut haben, deshalb nicht bezahlt worden sind und jetzt die RML Infrastruktur erpressen wollen“. Man könne aber nicht alle über einen Kamm scheren, auch von den Generalunternehmen seien „sicher nicht alle super“. Alle ordnungsgemäßen Arbeiten bezahle der Unternehmer laut eigener Aussage.

Was sagt die RML Infrastruktur?

Seitens der RML Infrastruktur heißt es, dass man die Hinweise erneut geprüft habe und zum selben Schluss komme wie im Juli: „Für ein systematisches Muster verzögerter oder verweigerter Zahlungen gibt es keine Anhaltspunkte“, so Geschäftsführer Philipp Dorrer. Regelmäßig führe man Gespräche mit Generalunternehmern und bespreche dabei auch die Zusammenarbeit mit Subunternehmern.

© Christoph Huber Philipp Dorrer hat seit Mitte April gemeinsam mit Christoph Meurer und Irnes Music die Geschäftsführung der RML Infrastruktur inne

Darüber hinaus habe die RML Infrastruktur auch Subunternehmern angeboten, sich bei Problemen an sie zu wenden. Bisher sei das einmal der Fall gewesen, scheinbar aufgrund des Berichts der Kleinen Zeitung: „Dieser Herr hat offengelegt, dass er die Berichterstattung bewusst eingesetzt hat, um Zahlungen durchzusetzen, für die die RML Infrastruktur rechtlich nicht seine Vertragspartnerin ist, und dass er das wieder tun werde“, so Dorrer. Mittlerweile habe man aber eine Lösung gefunden.

„Bislang keine nachhaltige Lösung“

Auf Nachfrage gab auch der anonyme Informant an, dass die RML Infrastruktur einigen betroffene Unternehmen angeboten habe, die offenen Angelegenheiten weiterzuführen oder außergerichtlich zu klären. „Konkrete Zahlungen oder eine nachhaltige Lösung sind daraus bislang jedoch noch nicht entstanden“, schrieb er.

Auch zwei Generalunternehmer hätten offene Rechnungen beglichen. Jedoch gebe es Geschäftsbeziehungen, bei denen sich die „Situation zunehmend verschärft“. Auf sachliche Zahlungsaufforderungen werde teils „mit Druckmitteln und gewaltsamen Drohungen“ reagiert, hörte der Hinweisgeber von Betroffenen.