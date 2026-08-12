Angesichts der Kürzung von ORF-Mitteln kündigt Ingrid Thurnher Verfassungsbeschwerde an. Ihr Nachfolger Clemens Pig schließt eine Erhöhung der ORF-Haushaltsabgabe nicht aus.

Der ORF will gegen die von der Bundesregierung veranlasste Streichung von jährlich rund 93 Millionen Euro an Bundesbudgetmitteln mit einer Verfassungsbeschwerde vorgehen. Das kündigte ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher nach dem Stiftungsrats-Plenum an. Denn es handle sich um einen Einschnitt, der „an den Grundfesten des ORF“ rüttle. Man müsse davon ausgehen, dass dadurch die Kosten für den öffentlich-rechtlichen Auftrag von 2027 bis 2029 nicht gedeckt seien, sagte die 64-jährige Vorarlbergerin.

Konkret streicht die Regierung ab 2027 die Abgeltung des Bundes an den ORF für den mit der Umstellung auf den ORF-Beitrag entfallenen Vorsteuerabzug. Im Gegenzug darf der ORF aber mehr Mittel aus einem so genannten „Sperrkonto“ beziehen. Der ORF darf auf maximal 710 Millionen Euro aus Einnahmen aus dem ORF-Beitrag zugreifen. Der Rest fließt auf besagtes „Sperrkonto“. Der Deckel wird auf 780 Millionen Euro angehoben. Allerdings ist der ORF-Beitrag noch länger in Höhe von 15,30 Euro eingefroren.

Mit Clemens Pig akkordiert

Aufgrund der Sorgfaltspflicht müsse man Schritte setzen, um die Streichung der Mittel abzuwenden, erklärte Thurnher. Als ersten Schritt kündigte sie eine mit einem Rechtsgutachten abgesicherte Anzeige bei der Medienbehörde KommAustria an. Dort werde man erklären, dass die Kosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags nicht gedeckt seien. Im gleichen Atemzug beschreite man den Weg zum Verfassungsgerichtshof, so die Noch-ORF-Chefin. Dieses Vorhaben, das man „unverzüglich“ in die Tat umsetzen wolle, sei mit dem designierten ORF-Generaldirektor Clemens Pig akkordiert. Pig sprach wenige Stunden zuvor davon, dass die Streichung durch den Gesetzgeber „verdammt kurzfristig“ erfolgt sei und wogegen es „mehrere Instrumente“ gebe. Er unterstützt daher Thurnhers Vorhaben, denn sonst sei budgetär „Feuer am Dach“. Beim Interview in der ZiB 2 schloss der künftige ORF-Boss zudem und durchaus überraschend eine Erhöhung der Haushaltsabgabe nicht aus: Sie sei „absolut ein Denkmodell“.

Neuigkeiten gibt es in der „ORF-Pensionscausa“: Die Staatsanwaltschaft Wien leitet in der Causa um den Pensionsvertrag von Pius Strobl kein Ermittlungsverfahren gegen den hoch bezahlten ORF-Manager und Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz ein. Die Begründung wird noch durch die Oberstaatsanwaltschaft erfolgen. Wie genau Strobls Pensionsregelung aussieht und ob sie rechtmäßig ist, ist strittig und wird allerdings noch das Arbeitsgericht beschäftigen.

Auf dem Weg in den Stiftungsrat?

Gegenüber der APA zeigte sich Wrabetz „froh, dass es nach 23 Jahren im ORF, in denen ich meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohle des ORF verrichtet habe, zu keinem Verfahren kommt“. Diese Entscheidung könnte seine Position bzw. Ambition stärken, den unter starker Kritik stehenden Heinz Lederer (SPÖ) im Stiftungsrat abzulösen.