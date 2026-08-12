Die EYFON VIG YouthDays brachten zum siebten Mal junge Europäerinnen und Europäer zum Austausch auf die Europaburg Neumarkt.

Neumarkt in der Steiermark wurde Anfang August erneut zum europäischen Begegnungsort für junge Menschen

Neumarkt wurde im August zum Treffpunkt für junge Menschen aus ganz Europa. 30 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren aus 15 Ländern kamen im Rahmen der EYFON VIG YouthDays auf der Europaburg zusammen.

In Workshops, Rollenspielen und Gesprächen setzten sich die Jugendlichen mit gesellschaftlichen Fragen auseinander und lernten dabei unterschiedliche Sichtweisen ihrer Alterskollegen kennen. Ergänzt wurde das Programm durch Exkursionen, Outdoor-Aktivitäten und einen interkulturellen Abend. Die Jugendlichen sollen lernen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, Informationen kritisch zu hinterfragen und Verantwortung für ein Miteinander zu übernehmen.

Vor allem das gemeinsame Erleben und der Austausch über Ländergrenzen hinweg prägten die Woche. „Ich kam als Vertreterin Litauens und gehe mit dem Gefühl, Teil einer viel größeren europäischen Gemeinschaft zu sein“, schilderte Urte aus Litauen ihre Eindrücke. Auch Aron aus Albanien war überrascht, wie vielfältig die Begegnungen waren: „Alle hatten ihre eigenen Perspektiven und Erfahrungen, und trotzdem haben wir uns so gut verstanden.“

Die EYFON VIG YouthDays fanden heuer bereits zum siebenten Mal statt und wurden vom European Youth Forum Neumarkt (EYFON) gemeinsam mit dem Wiener Städtischen Versicherungsverein (Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG), Anm.) veranstaltet. Ziel ist es, Jugendliche aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa miteinander in Kontakt zu bringen, wie es in einer Aussendung heißt: „Europa entsteht nicht durch Verträge allein, sondern durch Begegnungen zwischen Menschen“, so Christoph Leitl, Präsident des European Youth Forum Neumarkt. Wenn junge Menschen unterschiedlicher Kulturen miteinander diskutieren, voneinander lernen und Freundschaften schließen, werde damit die Grundlage für ein friedliches und geeintes Europa geschaffen.