Trauer um Giovanni „Cocco Bello“, die Legende von Lignano

Jahrzehntelang gehörte der durch seine „Cocco Bello“-Rufe bekannte Strandverkäufer Giovanni Pacileo zum Strandurlaub dazu. Nun ist der Italiener verstorben.

Für Generationen von Urlaubern und Einheimischen in Lignano gehörten die vertrauten „Cocco Bello“-Rufe jedes Jahr zum Sommerurlaub dazu. Nun ist die Stimme des beliebten Strandverkäufers Giovanni Pacileo verstummt. Sowohl unter den vielen Stammgästen als auch unter Einheimischen ist die Trauer groß.

Jahrzehntelang verkaufte Giovanni Pacileo, der im Alter von 69 Jahren verstorben ist, am Sandstrand Kokosnüsse und Obst. Er bewarb auf Schildern und durch seine Rufe „Cocco Bello, vitamina“ (schöne Kokosnüsse, Vitamine). Die Strandbesucher freuten sich jedes Mal darüber, ihn zu treffen, da er dazu fähig gewesen sei, jedem ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Die Winter verbrachte er in Neapel, wo er nun auch seine letzte Ruhe fand.