Erstmals seit 32 Jahren stehen in Kanada gleich drei Amerikaner im Halbfinale eines Masters-Turniers.

Im Jahr 1994 unterzeichnete Georgien einen Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und in Kasachstan gab es die ersten freien Parlamentswahlen. Ebenfalls 1994 entschieden sich die Österreicher für einen EU-Beitritt und die SPÖ wurde bei der Nationalratswahl zur stimmenstärksten Partei. Auch im Sport tat sich einiges: Michael Schumacher krönte sich zum ersten deutschen Formel-1-Weltmeister – und jetzt kommt‘s: Beim Tennis-Turnier in Miami standen mit dem späteren Sieger Pete Sampras, Andre Agassi und Jim Courier gleich drei Amerikaner im Halbfinale.

Letzteres ist insofern von Bedeutung, weil es das letzte Mal war, dass gleich drei Profis aus Übersee die Vorschlussrunde eines Masters-Events erreicht hatten. Bis Montreal 2026. So erlebt das Turnier in Kanada nun einen historischen Moment, haben mit Learner Tien, Ben Shelton und Brandon Nakashima doch erstmals seit 32 Jahren wieder drei US-Boys ein Halbfinal-Ticket bei einem Masters gebucht. Ob es am Ende wieder einen amerikanischen Sieger geben wird, bleibt abzuwarten: Während Tien auf Shelton trifft, bekommt es Nakashima mit dem iberischen Jungstar Rafael Jodar zu tun. Und es ist durchaus möglich, dass der Spanier die amerikanischen Festspiele noch platzen lässt.

© AP/Christinne Muschi Kann Rafael Jodar die US-amerikanische Phalanx in Montreal stoppen?

Doch das Turnier ist ohnehin bereits von mehreren Überraschungen geprägt: Nach den Absagen von Jannik Sinner (ATP-Nr. 1), Carlos Alcaraz (2/verletzt), Felix Auger-Aliassime (4/verletzt) und Novak Djokovic (5) stolperte Alex Zverev (3) gleich zum Auftakt über Tallon Griekspoor, den niederländischen Freund von Anastasia Potapova. Bereits im Achtelfinale war kein Spieler der Top neun der Weltrangliste mehr mit von der Partie und im Viertelfinale standen zum ersten Mal in der Geschichte der ATP-Tour ausschließlich Spieler, die alle im Jahr 2000 oder später geboren wurden.

Der Grund für die Absagen

Nach den Absagen der Topstars nahm sich übrigens Montreals Turnierdirektorin Valerie Tetreault kein Blatt vor den Mund und forderte finanzielle Strafen für die Abwesenden. Diese dürften den millionenschweren Tennis-Assen aber kaum weh tun. Warum Sinner, der zuletzt fünf Masters-Turniere in Serie gewonnen hat, und Djokovic heuer einen Bogen um die kanadische Metropole gemacht haben? Zverev, der selbst über eine Absage nachgedacht hat, vermutet dahinter die Ausweitung der Masters-Events von einer auf zwei Spielwochen. Und weil am Finaltag von Montreal in Cincinnati bereits das nächste Masters startet und gleich darauf die US Open folgen, sei dies laut dem Deutschen „einfach zu viel und zu intensiv so kurz vor einem Grand Slam“.

Sinner und Alcaraz werden auch in Cincinnati fehlen, Djokovic hat das Event in Ohio hingegen wie Zverev und Auger-Aliassime am Zettel.