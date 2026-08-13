Der Chat-Verlauf zwischen der AUA und einer Kärntner Gymnasialprofessorin zeigt auf, wie KI das Vertrauen von Kunden zerstören kann.

Birgit Kickmayer wollte nach Paris fliegen. Am Ende ist sie im übertragenen Sinn an die Decke gegangen. Verursacher dafür, dass die besonnene, 55-jährige Biologieprofessorin sich wortwörtlich als „verarscht“ bezeichnet, ist ein geradezu erbärmlicher Chat-Verlauf, den sie mit dem Kundenservice der Austrian Airlines geführt hat.

Der Reihe nach: Kickmayer und ihr Mann Alois sehen als Professoren des Porcia-Gymnasiums in Spittal/Drau im kommenden Wintersemester einem verlängerten Wochenende vor dem 8. Dezember entgegen. Eine gute Gelegenheit, ihre in Paris lebende Tochter Sara zu besuchen. Die beiden buchten also einen Flug Freitag um 14.50 Uhr – nach Schulschluss – ab Klagenfurt über Wien. Und bezahlten die rund 700 Euro. Das war vor einigen Wochen.

Storno-Bestätigung blieb aus

Jetzt im August wurde das Paar von der AUA per E-Mail über eine Flugplanänderung informiert, wonach der Flug ab Klagenfurt bereits um 11.15 Uhr ist. (Wir berichteten über die Ausdünnung der Verbindungen.) Unmöglich für die Kickmayers, die zu dieser Zeit noch unterrichten.

Birgit Kickmayer klickte auf den Link im E-Mail und stornierte. Eine Bestätigung für diesen Vorgang und ein Aviso, wann das Geld der Tickets refundiert werde, blieben aus.

„Einen neuen Flug wollte ich aber erst mit dem refundierten Geld buchen. Ich wollte also kurz bei der AUA anrufen, um bestätigt zu bekommen, dass die Stornierung im Laufen ist“, berichtet Kickmayer. „Ein persönlicher Kontakt ist aber nur über einen Chat möglich, wobei einem zugesichert wird, mit einer realen Person zu kommunizieren.“

© Gabriel AUA-Chat-Assistent „Maria“: „Hallo, ich bin Maria“

Kickmayer startete also den Chat mit einer gewissen „Maria“ und kochte derweil das Mittagessen, denn Maria avisierte eine lange Wartezeit, bis sie an der Reihe sei, beginnend mit „Warteposition 32“.

Von kurz vor 12.00 bis 13.18 Uhr zieht sich der Chat hin. Maria: „Meine Kolleginnen und Kollegen werden bald bei Ihnen sein.“ Maria später: „Derzeit sind alle meine Kollegen beschäftigt. Vielen Dank für Ihre Geduld!“ Maria noch später, als Kickmayer auf „Position 23“ war: „Aufgrund des sehr hohen Arbeitsaufkommens dauert es derzeit etwas länger, bis mein Kollege Ihnen antwortet.“

Als Kickmayer schließlich auf „Warteposition 3“ ist, fragt der „Chat-Assistent“ der AUA, „ob sie noch hier“ sei. Kickmayer schreibt mehrmals „Ja“ in den Verlauf, einmal sogar mit mehreren Rufzeichen. Hierauf meldet sich um 13.18 „Betsy“ und schreibt: „Es sieht so aus, als wären Sie derzeit nicht erreichbar. In diesem Fall leite ich Sie zum Chat-Assistenten weiter. Sie können uns jederzeit wieder kontaktieren.“

1 / 2 Ehepaar Birgit und Alois Kickmayer (auf einem früheren Paris-Besuch vor dem Eiffelturm. . . © Privat

Auszüge aus dem Chatverlauf AUA/Kickmayer

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Kickmayer kann jetzt wieder lachen, wenn sie erzählt: „Und dann wünschte mir Betsy noch einen schönen Tag.“ Das war‘s. Sie wurde aus dem Chat geworfen und ist sich absolut sicher, dass „Betsy“ kein echter Mensch war bzw. ist.

Mittlerweile hat die AUA die Ticketkosten refundiert, und die Kickmayers haben für das „Maria Empfängnis“-Wochenende einen Direktflug Venedig-Paris bei einer anderen Fluglinie gebucht. Was die AUA betrifft, bezeichnet sich Birgit Kickmayer als „geheilt“.

AUA: „Automatisierte Systeme, um Wartezeiten zu reduzieren“

Von der AUA heißt es, dass „automatisierte Systeme dazu dienen, häufige Anfragen rasch und rund um die Uhr zu bearbeiten und Wartezeiten zu reduzieren“. Je nach Anliegen und Auslastung erfolge „bei Bedarf eine Weiterleitung an Service-Mitarbeitende“. Die gesetzlichen Passagierrechte enthalten grundsätzlich keine Vorgabe, über welchen konkreten Kommunikationskanal eine Fluggesellschaft mit ihren Kunden kommunizieren muss.

Warum im Fall Kickmayer keine Stornierungs-Bestätigung erfolgt ist, beantwortet die AUA wie folgt: „Grundsätzlich erhalten unsere Kunden eine Bestätigung. Sollte dies im Einzelfall nicht erfolgt sein, können technische oder individuelle Gründe vorliegen.“ Chat-Assistent „Maria“ ist seit 2019 im Einsatz. „Maria bearbeitet jährlich rund eine Million Sessions.“