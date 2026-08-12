Trotz Anreizen heiraten weniger Paare in China

Trotz staatlicher Kampagnen und lokaler Geldprämien heiraten in China wieder deutlich weniger Paare. Im ersten Halbjahr wurden landesweit 3,28 Millionen Eheschließungen registriert, berichtete der Staatssender CCTV am Mittwoch unter Berufung auf Daten des chinesischen Zivilministeriums. Das waren 264.000 oder rund 7,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Langfristig geht die Zahl der Eheschließungen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt zurück.

© APA/AFP 3,28 Millionen Eheschließungen im ersten Halbjahr