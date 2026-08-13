Stoelzle-Eigentümer vergibt Stipendium an Voitsberger Technikstudierende

Bis zu 6000 Euro jährlich winken Studentinnen und Studenten eines technischen Studiengangs. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 30. September.

Cornelius Grupp, unter anderem Eigentümer von Stoelzle Oberglas, hat wieder Stipendien zu vergeben. Er will mehr junge Menschen dazu motivieren, sich für ein technisches Studium zu entscheiden. Um den Nachwuchs-Technikern und -technikerinnen während ihrer Ausbildung finanziell unter die Arme zu greifen, unterstützt Grupp bis zu drei Studierende aus den Bezirken Lilienfeld, St. Pölten und Voitsberg – die Standorte seiner Unternehmen – mit einem Stipendium.

Bewerbungen bis 30. September

Eine Kommission entscheidet über die Vergabe. Wie hoch das Stipendium ist, hängt von der finanziellen Situation der Familie ab. Maximal werden 600 Euro pro Monat zehn Mal pro Jahr vergeben. Bewerben kann man sich bis 30. September 2026 bei Eva Kogelfranz von Stoelzle Oberglas.

Bei entsprechendem Studienerfolg werden die Stipendien automatisch verlängert. Wer nicht genügend ECTS sammelt oder sein Studium abbricht, muss bereits ausgezahlte Summen aber nicht zurückzahlen. Mehr Informationen unter www.stoelzle.com/sto/stipendium-fur-technikerinnen-2026.