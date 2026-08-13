Wie die südweststeirischen Weinfeste ganze Orte beleben

Das Großkleiner Weindörfl und die Stainzer Schilchertage sind weit mehr als traditionelle Feste: Sie bringen Gäste, Umsatz und Leben in die Ortskerne.

Bereits zum 41. Mal finden die Schilchertage in Stainz statt. Vom 14. bis zum 16. August stellen 18 Weingüter ihre besten Schilcher aus

Kaum etwas prägt die Südweststeiermark so sehr wie der Wein. Im Hochsommer wird er gleich mehrfach zelebriert. Am 14. August starten an zwei Orten Feste: In Stainz gehen die Schilchertage über die Bühne, in Großklein lädt das Weindörfl zum Feiern ein.

Bereits zum 37. Mal kommt man in Großklein zusammen. Der Ausgangspunkt war einfach: „Die lokalen Winzer haben sich zusammengeschlossen, damit die Vielfalt des südsteirischen Weines an einem Fleck gekostet werden kann“, sagt Martin Strablegg, Obmann des Weinbauvereins Großklein. Bis heute organisieren die Weinbauern das Fest selbst – vier Tage mit Kulinarik und Live-Musik. Der Gedanke ist geblieben: „Das Ziel ist es, den Ortskern zu beleben.“

© Weinbauverein Großklein Vom 14. bis zum 17. August wird auch Großklein zum Treffpunkt für Kulinarik, Musik und regionale Schmankerl

In Stainz ist die Veranstaltung größer geworden. Die Schilchertage gibt es seit 1986, bei der 41. Ausgabe präsentieren sich 18 Weingüter am Hauptplatz. „Über die gesamten drei Tage rechnen wir mit etwa 6000 Gästen“, meint Fabian Bayr, Obmann des Weinbauvereins Weststeiermark-Schilcherland. Bürgermeister Karl Bohnstingl sieht im Fest regionale Identität: „Die Schilchertage sind unsere größte Veranstaltung. Sie gehören in die Region – wie der Schilcher selbst.“ Anders als das Weindörfl in Großklein werden die Schilchertage mittlerweile von der Grazer Agentur Jack Coleman organisiert. „Wir haben die Ressourcen nicht, das selbst zu organisieren“, sagt Bohnstingl. „Deswegen überlassen wir es den Profis.“

Der erste Effekt entsteht beim Winzer

Der Effekt für die ausstellenden Weinbauern: Sie bringen ihren Wein an den Menschen. Für Isabella Friedrich ist genau das entscheidend. Ihr Weingut ist seit mehr als 25 Jahren bei den Stainzer Schilchertagen dabei. „Alles, was für den Schilcher getan wird, um seinen Stellenwert in der Region zu stärken, ist für uns wichtig“, sagt sie. Der Umsatz vor Ort sei immer gut, wichtiger sei aber auch der langfristige Effekt: „Wir haben dadurch Stammkunden gewonnen, die im Nachhinein unser Gut besuchen – und auch immer wieder kommen.“

1 / 2 Familie Friedrich ist mit ihrem Schilcherweingut seit mehr als 25 Jahren Teil der Stainzer Schilchertage © Schilcherweingut Friedrich

Auch Gabriel Oswald vom Weingut-Winzerhaus Oswald versteht das Großkleiner Weindörfl nicht ausschließlich als Verkaufsveranstaltung. „Uns geht es dabei eigentlich nur indirekt um den Vertrieb – wir wollen zeigen, was die Region zu bieten hat. Nicht nur den Touristen, sondern auch den Einheimischen“, sagt er. Das Weindörfl sei eine wichtige Präsentationsfläche: „Da wir keine Buschenschank haben, haben die Leute hier die Möglichkeit, sich durch unsere Weine durchzukosten.“

Wenn aus Wein Tourismus wird

Von den Weinfesten profitiert der gesamte Ort – und das weit über die Festtage hinaus. In Großklein sei das Fest für viele Anlass, überhaupt in die Region zu reisen. „Uns rufen sehr viele Leute an, die fragen, wie sie am besten zum Weindörfl kommen – von überall her“, erzählt Nicole Hochsam von der Marktgemeinde Großklein. In Stainz seien die Beherbergungsbetriebe ausgelastet, erzählt Günter Schaar vom Schilcherlandhof: „Unsere Zimmer werden teilweise schon ein Jahr vorher reserviert.“ Stammgäste kämen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, von Bayern bis Kärnten. „Es ist für das Hotel ein gutes Zusatzgeschäft.“ Obmann Bayr spricht auch von vielen Tagestouristen: „Die kommen von Graz und überall aus der Region.“