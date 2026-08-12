Belarusse für Exporte nach Russland in Wien verurteilt

Ein 28-jähriger Belarusse ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht für verbotene Exporte von Werkzeugmaschinen und Spezialgeräten nach Russland rechtskräftig zu 21 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Der Mann hatte seit 2022 als Geschäftsführer eines Wiener Unternehmens die Ware über Drittstaaten nach Russland geliefert und dabei die aufgrund des Überfalls auf die Ukraine verhängten EU-Sanktionen gegen Moskau umgangen.

© APA/GEORG HOCHMUTH Der 28-jährige Belarusse wurde nach der Verhandlung enthaftet