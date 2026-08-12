Rod Stewart legt Pause ein – restliche Tournee abgesagt

Nach einem medizinischen Eingriff am Herzen sagte Rod Stewart seine restliche Tournee nun ab. Aber: „Mir geht es schon viel besser.“

Nach einem medizinischen Eingriff hat der britische Popstar Rod Stewart die verbleibenden Termine seiner aktuellen Tournee abgesagt. Der 81-Jährige werde auf Anraten seiner Ärzte eine vierwöchige Pause einlegen und sich erholen, heißt es in einem Beitrag auf dem Instagram-Account des Popstars.

Stewart habe sich einem routinemäßigen Eingriff am Herzen unterzogen, der „erfolgreich“ verlaufen sei. Die Ärzte seien zufrieden mit der Genesung des Sängers, heißt es in dem Statement auf Instagram. Dennoch werde er sich in den kommenden Wochen erholen „und wieder voll fit werden, bevor er auf die Bühne zurückkehrt“. „Leider bedeutet dies, dass er seine aktuellen Tourtermine nicht fortsetzen kann.“

Geplant waren unter anderem Konzerte in Las Vegas, Des Moines im US-Bundesstaat Iowa und Kansas City. Im September sollte er in Mexiko auftreten. Stewart musste bereits auf einen Auftritt in Cincinnati am Sonntag und einen Auftritt in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio am Dienstag verzichten.

Sauerstoff auf der Bühne

„Mir geht es schon viel besser“, teilte Stewart selbst in dem Beitrag mit. Er entschuldigte sich bei seinen Fans und sei „sehr enttäuscht, diese Konzerte zu verpassen“. Er freue sich bereits darauf, „bald wieder auf der Bühne zu stehen und mit euch allen eine gute Zeit zu verbringen“.

Stewart („Da Ya Think I“m Sexy?„, “Sailing„, “Maggie May„) hatte in den vergangenen Monaten mehrere Auftritte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt oder verschoben. Mitte Juni musste der Rocker bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Utah eine kurze Pause einlegen und sich mit Sauerstoff versorgen lassen. Dies berichtete damals das Promi-Portal TMZ und veröffentlichte auch ein Video des Vorfalls. Auf der Aufnahme wirkte der 81-Jährige zunächst geschwächt, bewegte sich kaum und stützte sich während des Singens ab. Mitarbeiter eilten laut TMZ mit einer Sauerstoffflasche herbei. Nach einer kurzen Unterbrechung ging das Konzert weiter.