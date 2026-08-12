Mit dem letzten Konzert des St. Pauler Kultursommers am Sonntag endet auch die Intendanz von Siegi Hoffmann. Insgesamt hat er über dreißig Jahre lang ehrenamtlich im Verein mitgearbeitet.

Heuer haben sie noch „Hand in Hand“ gearbeitet, mit dem Festivalausklang am 15. August übergibt Siegi Hoffmann die künstlerische Leitung des St. Pauler Kultursommers an Stiftskapellmeister Stjepan Molnar. „Natürlich ist ein bisschen Wehmut dabei“, sagt der 70-Jährige, der seit mehr als 30 Jahren im Verein engagiert ist und 2018 (ehrenamtlich) die Leitung übernommen hat. Vor allem aber überwiege die Dankbarkeit: „Ich bin sehr froh über den Generationswechsel, denn für das Festival ist das sicher auch ein neuer Energieschub.“

Er selbst wird sich aus dem Verein zurückziehen: „Das neue Team soll eigene Ideen umsetzen können.“ Aber selbstverständlich wird sich der pensionierte Musikpädagoge und ehemalige Landeskoordinator für Musikerziehung kommendes Jahr ein Abo besorgen – wie übrigens rund 230 treue Gäste das Jahr für Jahr tun: „Dieses Stammpublikum ist enorm wichtig, denn so haben wir bei allen Veranstaltungen zumindest 100 Besucherinnen und Besucher“, so Hoffmann.

Knapp 3500 Besucherinnen und Besucher

Insgesamt rechnet der scheidende Intendant damit, dass bei den 20 Veranstaltungen heuer knapp 3500 Gäste vorbeigeschaut haben. Den schon traditionellen Abschluss macht eine Festmesse zu Mariä Himmelfahrt in der Stiftskirche, die vom Männeroktett „Die Rosentaler“ umrahmt wird. Längst ist der St. Pauler Kultursommer nicht nur größer, sondern auch musikalisch vielfältiger von der Klassik über den Jazz bis zu Crossover-Projekten geworden: „Nur so kann man neue Publikumsschichten erreichen“, ist der Neuhauser überzeugt.

Hilfreich ist dabei natürlich auch die Koralmbahn: „Wir haben Besucher aus Klagenfurt und Villach, aber auch aus Graz gewinnen können“, freut er sich über neues Publikum. Der St. Pauler Kultursommer bietet auch eigens einen Shuttledienst nach den Konzerten zum Bahnhof an. Aber auch für die Künstler sei es nun leichter, St. Paul zu erreichen: „Bei der Aufführung der ‚Missa Salisburgensis‘ wirkten heuer 150 Menschen mit, die zum Großteil mit der Bahn angereist sind“, erzählt Hoffmann, der auch mit der Unterstützung der öffentlichen Hand „zufrieden“ ist: So bietet ein neuer Drei-Jahresvertrag des Landes über 50.000 Euro jährlich eine gewisse finanzielle Absicherung für das Festival