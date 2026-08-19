Interessierte Unternehmen können sich noch anmelden, sollten aber schnell sein. Insgesamt stehen 30 Stände zur Verfügung, rund 500 Arbeitssuchende werden erwartet.

Es wird die größte Veranstaltung in der Geschichte des AMS Voitsberg und die erste ihrer Art im Bezirk: In den Stadtsälen Voitsberg wird am 22. September 2026 zur Jobmesse geladen. Dort sollen Unternehmen und potenzielle Bewerber einander niederschwellig kennenlernen können.

Rund 500 arbeitssuchende Menschen werden seitens AMS erwartet, auch zahlreiche Unternehmen haben sich bereits angemeldet. Roger Vogel, stellvertretender Leiter des AMS Voitsberg, berichtet von großer Resonanz der Unternehmen, „bereits in den ersten Tagen wurden unsere Erwartungen übertroffen.“ Für das AMS ist das ein wichtiges Zeichen, wie groß der Bedarf an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist.

„Wer sich noch einen Standplatz sichern möchte, sollte nicht zu lange warten“, so Vogel. Maximal 30 Stände stehen den Unternehmen kostenlos zur Verfügung. Anmelden können sich interessierte Firmen beim Service für Unternehmen (SfU) des AMS unter sfu.voitsberg@ams.at. Bei der Vergabe der Plätze gilt das Prinzip „first come, first serve“.