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Straßensperre wegen Kanalbauarbeiten in Anras
Bauarbeiten entlang der Pustertaler Höhenstraße im Ortsteil Asch im Winkl führen von 17. August bis 11. September zu einer Straßensperre.
Martina Pirker-Tragatschnig
Regionalredaktion Oberkärnten-Osttirol
Im Ortsteil Asch im Winkl, Gemeinde Anras, werden im Zuge des Bauvorhabens „Trennsystem Oberflächenwasserkanal und Schmutzwasserkanal“ Entwässerungsarbeiten durchgeführt. Für die Ausführung der Arbeiten sind Straßensperren erforderlich. Das LKW-Fahrverbot gilt bereits seit Dienstag. Im Zeitraum von 17. August bis 11. September ist die L324 Pustertaler Höhenstraße im Baubereich für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt großräumig über die ausgewiesenen Umleitungsstrecken. Die Baufirma und die Gemeinde danken für das Verständnis.