Verkehrsminister Hanke: „Gemeinsame Kraftanstrengung bei Dürrehilfen“

Die Entlastung des Faktors Arbeit ist auch für die SPÖ ein wichtiges Thema, deshalb ist die paktierte Lohnnebenkostensenkung auch ein richtiges Signal an die Wirtschaft. Wenn es um die Sicherung der Ansprüche im Fall von Pleiten geht, stehen wir natürlich auf der Seite der Beschäftigten, aber an der Entlastung für die Unternehmen sollte nicht gerüttelt werden. Ich bin sicher, dass zwischen Finanzministerium und Sozialministerium ein guter Weg gefunden wird, wie das Finanzloch geschlossen werden kann.

Für 2028 hat die Koalition die Senkung der Lohnnebenkosten um 1 Prozentpunkt beschlossen, doch nun fordert Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) eine Erhöhung , um ein Finanzloch im Insolvenzentgeltfonds von 160 Millionen Euro zu schließen. Ist das auch Ihre Meinung?

Dieses Ziel ist im Regierungsprogramm so festgehalten, von daher sehe ich das Übereinkommen als guten Wegweiser. Am Ende braucht es natürlich einen Kompromiss, der sollte schnellstmöglich gefunden werden. Die Zeit ist jetzt endlich reif für ein Klimagesetz. Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, ist ein ehrgeiziges Ziel. Angesichts der jüngsten Entwicklungen sollten wir uns hochgesteckte Ziele setzen.

Das Klimaschutzgesetz soll fast fertig verhandelt sein, es spießt sich nur noch an der Frage, ob das Ziel, die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen , darin festgeschrieben wird. Soll es?

Peter Hanke: Für mich braucht es eine gemeinsame Kraftanstrengung der Bundesregierung, das ergibt sich bereits aus der Verpflichtung, den Budgetkurs einzuhalten. An sich ist jeder von uns in den Ministerien aufgefordert, die Gegenfinanzierung bei Unterstützungsleistungen im Ministerium selbst aufzustellen. Doch die Folgen dieser Dürre zeigen ein unglaubliches Szenario, da wird es wohl eine gemeinsame Kraftanstrengung brauchen.

Die Finanzierung der Dürrehilfen für die Landwirtschaft entzweit die Regierung: Soll das Landwirtschaftsministerium die Kosten aus dem eigenen Budget tragen oder soll die Gegenfinanzierung über eine Gesamtanstrengung der Koalition kommen?

Peter Hanke , geboren 1964 in Wien, ist seit März 2025 Minister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. Zuvor war der SPÖ-Politiker und Finanzstadtrat in der Wiener Landesregierung und Geschäftsführer der Wien Holding, in der die privatrechtlich organisierten Unternehmen der Stadt Wien gebündelt sind.

Beim Grazer Hauptbahnhof gibt es ein Alkoholverbot noch nicht, hier könnte ich mir das aber vorstellen.

Von Seiten der Wirtschaft gab es durchwegs Lob für die Industriestrategie der Regierung. Doch beim Abbau von Überregulierung und Bürokratie geht es den meisten zu langsam. Es braucht hier schon eine ehrliche Diskussion. Beim Abbau bürokratischer Hürden gilt es, eine Fülle von damit zusammenhängenden Fragen zu bedenken. Das Thema ist uns wirklich wichtig, deshalb gibt es auch einen eigenen Staatssekretär. Ich selbst habe mit der Verlängerung bei den Pickerlintervallen dafür gesorgt, dass das auch für die Menschen spürbar wird; wir bündeln Verfahren, um hier schneller zu werden. In den nächsten Monaten wird da noch mehr kommen, das sind wir der Wirtschaft schuldig. Doch hier ist jedes Ministerium gefordert, den eigenen Bereich zu durchforsten.

Der Marktanteil von E-Autos wächst. Warum hinken wir bei der Ladeinfrastruktur hinterher? Das bestreite ich. Wir haben hier 2025 und 2026 massiv aufgeholt. Mittlerweile gibt es rund 40.000 öffentliche Ladepunkte und davon sind über 4.000 ultraschnelle. Mit der Asfinag habe ich eine Initiative gestartet, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für PKW wie LKW auf Autobahnen zu beschleunigen. Bis 2030 wird es hier zusätzliche 1.500 Ladepunkte für PKW und bis 2035 weitere 1.200 für LKW. Ich glaube, das ist der richtige Weg.

Was steckt hinter Ihrem Plan, den Alkoholkonsum an großen Bahnhöfen durch ein Verbot zurückzudrängen? Es geht mir um die Sicherheit der ÖBB-Mitarbeiter und Fahrgäste vor Ort. Bahnhöfe müssen für alle ein sicherer Ort sein. In den vergangenen fünf Jahren gab es insgesamt 1.700 Konflikte – und jeder sechste steht mit Alkohol in Verbindung. Wir sehen einfach, dass das Aggressionspotenzial größer geworden ist. Deshalb habe ich das ÖBB-Management jetzt ersucht, mir zeitnah ein Konzept für die Umsetzung dieses Konsumverbots vorzuschlagen. Das gibt es ja bereits an einigen Standorten, allen voran in Wien, aber auch in Klagenfurt. In Graz gibt es das noch nicht, hier könnte ich mir das aber vorstellen – aber immer in Abstimmung mit der Stadt- und Landespolitik.

Was stellen Sie sich konkret vor? Es geht um ein reines Konsumverbot, die Gastronomie vor Ort wollen wir nicht treffen. Ob es ansonsten ein Verkaufsverbot für Shops geben soll, müssen wir uns anschauen. Die ÖBB hat hier über das Hausrecht Möglichkeiten bei der Hand.

Für E-Scooter, die von Jungen besonders stark benutzt werden, wollen Sie die Helmpflicht, die derzeit bis 16 Jahre gilt, auf 18 Jahre ausweiten. Bei E-Bikes gibt es besonders viele schwere Verletzungen bei älteren Personen. Warum weiten Sie hier die Helmpflicht nicht aus? Wir sehen bei Fahrrädern wie auch E-Bikes bereits eine hohe Akzeptanz von Helmen. Bei den Jungen geht es mir um die pädagogische Botschaft: ‚Schau her, du bist mit Helm einfach sicherer unterwegs.‘ Bei den Älteren sehe ich die Eigenverantwortung in der Pflicht. Ich möchte im Frühjahr, wenn die StVO-Novelle und die erweiterte Helmpflicht bei den E-Scootern ein Jahr gültig sind, Bilanz ziehen und ggf. über eine Ausweitung sprechen.

Letzte Frage: Wie kommt die SPÖ aus dem hartnäckigen Tief, in dem die Partei unter Andreas Babler steckt, heraus? Das geht immer über die Themen. Für die SPÖ muss das die Zukunft der Arbeit – Stichwort KI –, Sicherheit für die Menschen, insbesondere die ältere Generation, und Wirtschaft sein, um den Wohlfahrtsstaat abzusichern. Hinzu kommen leistbares Wohnen und Gesundheit. Wenn wir hier gute Politik machen, wird es auch in den Umfragen und bei Wahlen wieder aufwärts gehen.