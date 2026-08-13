Diesem steirischen Arzt vertrauen die Festspiel-Künstler

Vom Bierbrauer zum Hausarzt der Salzburger Festspiele: der Steirer Josef Schlömicher-Thier sorgt seit 30 Jahren dafür, dass die Künstler bei Stimme bleiben.

Seine Vita ist so außergewöhnlich wie bemerkenswert. Aufgewachsen als ,,Keuschler-Bua“ (Eigendefinition) in Ehrenschachen bei Friedberg, zog es Josef Schlömicher-Thier in jungen Jahren zunächst nach Graz, wo er eine Lehre als Bierbrauer bei der Brauerei Puntigam startete und danach als Geselle nach der Arbeit abends die Schulbank drückte. Um mit der Matura in der Tasche, 23-jährig gänzlich das Fach zu wechseln. An der Uni Graz studierte der Bierbrauer Medizin und Gesang, seine Facharztausbildung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde absolvierte er in Salzburg. 1996 eröffnete er in Neumarkt am Wallersee seine Praxis.

Diese führt der HNO-Spezialist immer noch. Doch seit 30 Jahren ist der gebürtige Oststeirer auch der offizielle Betriebsarzt der Salzburger Festspiele. Nebenberuflich eigentlich, aber im Juli und August ist Schlömicher-Thier freilich täglich im Haus. In dieser Zeit ist der erfahrene Allgemeinmediziner im Standby-Modus und rund um die Uhr verfügbar – vor allem für die Bühnenstars, die auf Gongschlag funktionieren müssen. In seinem Behandlungszimmer in einem Seitentrakt des Festspielhauses kümmert er sich als Arbeitsmediziner aber ebenso um die Wehwehchen sämtlicher Bediensteter der Festspiele – und zwar von den Musikern über die Maskenbildner bis zum Reinigungspersonal.

Das wesentliche Thema ist freilich die Stimme, das Kapital und das höchste Gut der Sänger und Schauspieler. Wenn der Hals kratzt, eine Verkühlung hartnäckig ist oder sich gar eine Sommergrippe anschleicht, ist der Festspiel-Doc gefragt und zumeist Retter in der Not. Oft löst schon seine berühmte Schlömicher-Rezeptur – eine spezielle Inhalationsflüssigkeit bestehend aus Salz, Efeuextrakt und abschwellenden Medikamenten – das Problem. Versagt die Stimme allerdings völlig, wird schnell die Alarmstufe gelb ausgerufen und das Produktionsteam und die Festspielleitung informiert, um rechtzeitig reagieren zu können.

Ob Opern-Weltstar oder Jedermann – beim heute 72-jährigen Stimmdoktor waren sie schon alle: Placido Domingo, Anna Netrebko, Tobias Moretti. Als ausgebildeter Opernsänger, der auch viele Jahre politisch tätig war und für die SPÖ als Gesundheitssprecher im Salzburger Landtag saß, hat Schlömicher-Thier eine besondere Nähe zu den Künstlern und deren Psyche. In der Ära von Peter Simonischek hatte der stimmkräftige Gründer des Austrian Voice Instituts sogar selbst einen Festspiel-Auftritt: als ,,Jedermann“-Rufer sorgte sein Bariton für Gänsehautmomente des Domplatz-Spektakels.