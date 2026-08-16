Drei Leobener ohne Schwestern, dafür mit eigener Band

Sie gehen noch zur Schule, stehen aber bereits auf großen Bühnen: Die drei Leobener Tobias Kobald, Fabian Trippolt und Jakob Pichler von „Sisterless“ haben mit ihrem Nu Metal noch viel vor.

Diese drei Burschen aus Leoben haben den Rhythmus im Blut und jede Menge Energie in den Fingern: Tobias Kobald (15), Fabian Trippolt (16) und Jakob Pichler (17) sind seit 2023 als Band „Sisterless“ auf den Bühnen unterwegs. Im vergangenen Jahr begeisterten sie bei der Iron Road for Children auf der Nova Rock Stage das Publikum, konnten beim österreichischen Jugendmusikwettbewerb „podium.jazz.pop.rock“ in Oberösterreich überzeugen und wurden beim Soundportal-Bandcontest „Local Heroes“ zur offiziellen Band der Graz99ers für die Saison 2025/26 ernannt.

Die Band entstand während eines Familienurlaubs: „Tobi hatte seine Gitarre mit und wir hatten auch ein Cajón, eine Art Kistentrommel, dabei“, erinnert sich Schlagzeuger Jakob Pichler. „Wir haben uns dann auf die Straße gestellt, Cover gespielt und von den Leuten Kleingeld bekommen. Da haben wir uns gedacht, eine Band wäre schon cool.“

1 / 3 „Sisterless“ auf der Nova Rock Stage bei der Iron Road for Children 2025 © IRFC

Auf der Suche nach einem weiteren Bandmitglied stießen die beiden auf Fabian Trippolt, der ein paar Wochen zuvor mit dem Bassspielen angefangen hatte. Der Bandname „Sisterless“ habe sich dabei zufällig ergeben: „Wir haben länger überlegt und sind dann draufgekommen, dass wir alle keine Schwestern haben. Also es gibt jetzt keine tiefere Bedeutung dahinter“, stellt Gitarrist und Sänger Tobias Kobald klar.

Geprobt wird im Keller

„Wir haben dann zu dritt bei mir daheim im Keller gejammt, weil mein Vater ist selber Musiker und hat uns das Equipment zur Verfügung gestellt“, schildert Pichler. Im Zuge des gemeinsamen Musizierens entstanden auch die ersten eigenen Lieder. „Wir improvisieren einfach alle zusammen“, berichtet Trippolt. Dabei werden Ideen durchgespielt und dann weiterentwickelt. „Coole Parts bauen wir noch ein bisschen aus, fügen dann mehrere Teile zusammen und so entsteht dann eigentlich ein Song“, erläutert Pichler.

Die Songs der drei entstehen meist aus Geschichten aus ihrem eigenen Leben. Für die Texte geben sie sich gerne ein grobes Thema vor, vieles entstehe aber auch spontan. Vier Songs haben die drei Leobener inzwischen veröffentlicht: „AM“, „Under Control“, „Bad Liar“ und „Half Awake“. Letzterer liegt ihnen besonders am Herzen. „Der macht uns einfach am meisten Spaß zu spielen“, sind sie sich einig.

„Zwischen Metal und Kommerz“

Musikalisch sind die drei im Nu Metal zuhause – einem Genre, das harte Gitarrenriffs und wuchtige Beats mit eingängigen Melodien und teilweise Sprechgesang verbindet. „Instrumentell sind wir eher im Nu Metal unterwegs, textlich eher im Grunge“, erklärt Trippolt. In der Montanstadt finden die drei Leobener mit ihrer Musikrichtung allerdings keinen riesigen Anklang, denn in der heimischen Musikszene sei Metal vorherrschend. „Also zwischen Metal und Kommerz gibt es nicht viel“, bringt es Pichler auf den Punkt.

Die größte Herausforderung sei allerdings, Schule, Proben und Konzerte unter einen Hut zu bringen. Pichler und Kobald besuchen die HTL Leoben, Trippolt geht ins Alte Gymnasium Leoben. Vor allem in Phasen mit vielen Prüfungen und Schularbeiten muss sich bei den dreien die Musik auch einmal hinten anstellen. „Aber das ist halt so bei einer Band, die noch in die Schule geht“, sagt Kobald.

© KK Die drei Burschen haben ihre Band „Sisterless“ 2023 gegründet

Die drei Burschen können sich zwar vorstellen, ihr Hobby einmal zum Beruf zu machen, sind sich aber bewusst, dass der Erfolg in der Musikbranche auch von Glück, den richtigen Kontakten und der Präsenz auf Social Media abhängt. Nichtsdestotrotz ist ihr großes Ziel, ihre Musik bekannter zu machen.

Nova Rock auf der Wunschliste

Sie wünschen sich, dass die Leute bei ihren Konzerten in Zukunft mitsingen können „und die Stimmung so gut ist, dass die Leute von selber zum ,Moshen‘ anfangen“, so Pichler. Beim sogenannten „Moshen“ bewegen sich die Fans wild zur Musik, springen und stoßen dabei auch einmal zusammen. Zudem steht ein Auftritt auf der Bühne des Nova Rock Festivals bei den Nachwuchsmusikern ganz oben auf der Wunschliste.