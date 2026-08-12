Misstrauische Männer werden durch Oxytocin vertrauensseliger

Das "Kuschelhormon" Oxytocin macht gewisse Männer vertrauensseliger. Eine neue Studie der Universität Zürich zeigt, dass der Botenstoff das Vertrauen bei Männern erhöht, die von Natur aus wenig vertrauen. Seit über 20 Jahren ist umstritten, ob Oxytocin das Vertrauen stärke, wie die Universität Zürich (UZH) am Mittwoch mitteilte. Die neue Studie liefere nun belastbare Evidenz für eine selektive Wirkung.