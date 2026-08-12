Ätna sorgt weiter für Flugchaos

Am fünften Tag der jüngsten Eruptionsphase des Ätna haben sich zwei weitere Lavaströme gebildet. Gleichzeitig sorgte eine Aschewolke weiterhin für massive Einschränkungen am Flughafen von Catania auf Sizilien. Der Airport ist praktisch seit fünf Tagen nur eingeschränkt nutzbar und bleibt wegen der Sperre des Luftraums bis Mittwoch um 18.00 Uhr geschlossen. Tausende Reisende sitzen fest oder mussten auf die Flughäfen Palermo und Comiso ausweichen.

© APA/Etna Walk Ätna-Ausbruch zieht Schulustige an