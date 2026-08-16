Ende Oktober wird also der vorerst letzte Flug von Graz nach Wien gehen. Wie aber sieht es auf der anderen Seite der Skala aus? Welche Destinationen werden von Passagieren ab Graz am häufigsten angesteuert?

Am 23. Oktober wird es also so weit sein und zum vorerst letzten Mal ein Linienflug von Graz nach Wien gehen – nach immerhin 100 Jahren. Dass sich die heimische Fluglinie aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschlossen hat, unter anderem auch in der steirischen Landeshauptstadt die Reißleine zu ziehen, „können wir nicht schönreden“, gestand Wolfgang Grimus als Chef des Grazer Flughafens. Im Gegenzug allerdings werden sowohl die Lufthansa als auch Swiss ihr Angebot von Graz aus erhöhen: In Richtung Frankfurt und München wird es ab Herbst mehr Sitzplatzkapazitäten geben, in Richtung Zürich eine tägliche Verbindung statt „nur“ fünf wie derzeit.

Rund 60.000 „Wien-Flieger“

In diesem Gespräch mit der Kleinen Zeitung meinte Airport-Chef Grimus auch: „In diesem Jahr gehen wir davon aus, dass rund 60.000 Passagiere von Graz nach Wien fliegen werden. In guten Jahren waren wir bei rund 130.000.“ Also stellt sich eine Frage: Wohin gehen eigentlich die „guten“ Flüge von Graz aus? Oder anders formuliert: Welche Destinationen sind die beliebtesten für Passagiere, die in Graz abheben?

© Klz / Stefan Pajman Wolfgang Grimus ist – gemeinsam mit Jürgen Löschnig – Geschäftsführer am Grazer Airport

Frankfurt ist die Nummer eins

An der Spitze stehen „Knotenpunkte“, die ein Umsteigen ermöglichen: So fliegen dem Vernehmen nach jährlich rund 180.000 Passagiere auf den Flughafen Frankfurt, weitere 130.000 jenen in München. Die Nummer eins unter den gezielt angesteuerten Urlaubsdestinationen indes ist Antalya in der Türkei, dort könnten heuer unterm Strich 65.000 bis 70.000 Grazer Fluggäste landen – und damit mehr als in Wien.