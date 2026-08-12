Pkw kam auf der B 20 von der Straße ab und landete am Dach

Die Mariazeller Feuerwehr rückte zur Unterstützung ihrer niederösterreichischen Kollegen aus. Zwischen Reith und Wienerbruck musste ein Fahrzeug geborgen werden.

„Unterstützung bei einer Fahrzeugbergung“, lautete bereits am Montag die Alarmierung für die Mariazeller Feuerwehr. Auf der B 20 (Mariazeller Straße war zwischen Reith und Wienerbruck (beides Niederösterreich) ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Dieser ist in der Folge auf die Böschung neben der Straße geraten und schließlich auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

„Wir rückten mit unserem schweren Rüstfahrzeug und drei Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Vor Ort waren bereits die Feuerwehren Wienerbruck und Annaberg mit insgesamt 14 Feuerwehrmitgliedern, das Rote Kreuz Annaberg und die Polizei im Einsatz“, schreibt Christian Sprosec im Einsatzbericht.

Bei der Bergung wurde das Fahrzeug mit dem Hebekran angehoben und mit Hilfe der Seilwinde umgedreht auf den Transportanhänger verladen und gesichert abtransportiert. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die B 20 für rund 30 Minuten vollständig gesperrt werden.