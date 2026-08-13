Am Feiertag wird am Dobratsch wieder Kirchtag gefeiert. Wer auf den Berg möchte, kann auch mit dem Naturpark-Bus anreisen.

Kirchtagssuppe, regionale Schmankerl, Musik und Tanz: Am 15. August wird am Dobratsch wieder der traditionelle Kirchtag gefeiert. Das Dobratsch-Gipfelhaus, das Almgasthaus Rosstrattn und die Aichingerhütten laden Besucherinnen und Besucher zum geselligen Feiertag auf den Berg ein.

Der Kirchtag zieht alljährlich zahlreiche Gäste auf den Dobratsch. Entsprechend knapp sind auch die Parkplätze. Wer sich die Parkplatzsuche ersparen möchte, kann auf den Naturpark-Bus umsteigen. Dieser bringt die Gäste bequem auf den Berg und wieder zurück. Wegen des erwarteten Besucherandrangs fährt der Bus heuer mit einem erweiterten Fahrplan.

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.Die erste Fahrt startet am 15. August bereits um 8 Uhr am Hauptbahnhof Villach. Damit bleibt genügend Zeit, um rechtzeitig zur Gipfelmesse um 11 Uhr am Dobratsch zu sein. Die letzte Rückfahrt erfolgt um 18 Uhr. Die Hin- und Rückfahrt kostet 7,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist die Fahrt kostenlos. Nächtigungsgäste mit Erlebnis Card können den Naturpark-Bus ebenfalls gratis nutzen.