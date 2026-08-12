Ukraine und Russland greifen Häfen an

Die Ukraine und Russland haben in der Nacht zum Mittwoch gegenseitig Hafenstädte angegriffen. Bei einem Drohnenangriff auf die russische Hafenstadt Noworossijsk wurde Behördenangaben zufolge ein Kind getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Andrej Krawtschenko auf Telegram mit. Vier Unternehmen und mehr als zwei Dutzend Wohngebäude seien beschädigt worden. Russland griff nach eigenen Angaben den Hafen von Odessa im Süden der Ukraine an.

© APA/AFP (Archiv) ODESA - UKRAINE: FOTO: APA/APA/AFP (Archiv)/OLEKSANDR GIMANOV