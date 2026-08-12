Trump: Straße von Hormuz gehört uns - Neue Warnung an Iran

Noch immer fahren wenig Handelsschiffe durch die vom Iran faktisch blockierte Straße von Hormuz - doch die US-Regierung behauptet weiter, die volle Kontrolle über die Meerenge zu haben. "Sie gehört uns", sagte Präsident Donald Trump vor Reportern. Irgendwann würden die Iraner "vielleicht etwas unternehmen, und dann werden sie hinweggefegt". Aber die USA befänden sich im Moment in einer sehr guten Position.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA US-Präsident: Vertraue dem Iran nicht