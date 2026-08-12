Mattle für Spitzenkandidat Stocker, will Transitgipfel

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hat sich hinter den zuletzt unter Druck geratenen Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker gestellt und sich klar für dessen Spitzenkandidatur bei der Nationalratswahl 2029 ausgesprochen. "Ich schätze ihn. Christian Stocker ist Parteiobmann. Und in der ÖVP ist es üblich, dass der Obmann in die kommende Wahl geht", sagte Mattle im APA-Interview. Indes plädierte er für einen Transitgipfel auf höchster Ebene.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER Tirols Landeschef Mattle stellt sich hinter Stocker