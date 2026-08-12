Werberevoluzzer und Revolutionswerber: Brechts Todestag naht

Er galt als geniales Großmaul. Von seinem Nachruhm hatte er ganz klare Vorstellungen: "Schreiben Sie, daß ich unbequem war und es auch nach meinem Tod zu bleiben gedenke", sagte Bertolt Brecht wenige Wochen vor seinem Tod zum Pfarrer und Publizisten Karl Kleinschmidt. "Es gibt auch dann noch gewisse Möglichkeiten", so der Dramatiker. Mit der Prophezeiung sollte der dichtende Sozialrevolutionär Recht behalten. Am Freitag (14. August) nun jährt sich der Todestag zum 70. Mal.

© APA/INTERCONTINENTALE Brecht kurz vor seinem Tod im Jahr 1956