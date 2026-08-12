Nachtschichtarbeit erhöht Long-Covid-Risiko dramatisch

Nachtschichtarbeit und Schlafstörungen stehen offenbar in Zusammenhang mit einem dramatisch erhöhten Risiko für Long-Covid-Erkrankungen. Das hat ein österreichisch-spanisches Wissenschafterteam anhand einer Personengruppe aus Katalonien herausgefunden. Kyriaki Papantoniou von der Abteilung für Epidemiologie der MedUni Wien und ihre Co-Autoren beobachteten Teilnehmer an der sogenannten COVICAT-Studie mit Erwachsenen aus Katalonien in den Jahren 2021 bis 2023.

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