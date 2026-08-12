US-Vorwahlen stellen Trumps Einfluss auf die Probe

Bei Vorwahlen in mehreren US-Bundesstaaten haben sich am Dienstag teilweise Kandidaten vom linken und rechten Flügel ihrer Parteien durchgesetzt. Die Ergebnisse in South Carolina, Minnesota, Wisconsin und Alabama gelten als wichtiger Test für den Einfluss von Präsident Donald Trump auf die Republikanische Partei und zeigen zugleich die tiefen Gräben innerhalb der Demokraten. Im Fokus stand die Wahl in South Carolina um den Senatssitz des verstorbenen Lindsey Graham.