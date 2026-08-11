Britischer Doppelsieg bei EM über 100 m

Großbritannien hat am Dienstagabend bei den Leichtathletik-Kontinentaltitelkämpfen in Birmingham einen Doppelsieg über die 100 m bejubelt. Der 26-jährige Romell Glave setzte sich in 10,09 Sek. vor Jeremiah Azu (10,16) und Owen Ansah (GER/10,19) durch. Topfavorit Lamont Marcell Jacobs stellte während des Laufes ab und landete auf Platz sieben. Der 31-jährige Italiener war am 1. Juli in Eisenstadt 9,67 Sek. gelaufen, allerdings bei nicht regulärem Rückenwind von 4,1 m/Sek.

© APA/AFP Glave ist Sprint-Europameister