Sturm verpasst CL nach 0:1 im Rückspiel gegen Fenerbahce

Fußball-Vizemeister Sturm hat sich im Europacup-Schlager gegen Fenerbahce teuer verkauft, den Traum von der Champions League aber begraben müssen. Nach dem Hinspiel-0:2 in Istanbul hielten die Grazer im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen den favorisierten türkischen Vizemeister lange mit, am Ende mussten sich die Steirer mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Sturm schied mit einem Gesamtscore von 0:3 aus, spielt aber fix in der Ligaphase der Europa League weiter.

© APA/ERWIN SCHERIAU Fenerbahce war Sturm eine Nummer zu groß