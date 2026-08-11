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Selenskyj: Putin schmiedet Pläne für große Mobilisierung
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Kremlchef Wladimir Putin erneut vorgeworfen, eine groß angelegte Mobilisierung zu planen. Die massenhafte Rekrutierung von Soldaten werde für den Herbst vorbereitet, gleich nach der Parlamentswahl im September, sagte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videobotschaft und berief sich auf Geheimdienstinformationen und russische Dokumente.