Für Fellner SPÖ-Umfragewerte "wirklich besorgniserregend"

Für Kärntens Landeshauptmann und SP-Landesvorsitzenden Daniel Fellner sind die aktuellen Umfragewerte der Bundes-SPÖ "wirklich besorgniserregend". "Ich glaube nicht, dass es möglich ist, einen Landesparteivorsitzenden zu finden, der sagt, da ist alles in Ordnung", sagte er im Interview mit dem Privatsender oe24.tv Dienstagabend. Die Kritik seines burgenländischen Amts- und Parteikollegen, Hans Peter Doskozil, könne er "zum Teil" verstehen.

© APA/EXPA/ JOHANN GRODER Auch Kärntens SP-Landeshauptmann mit Kritik an Babler