US-Helikopter beschießt Tanker in Golf von Oman

Das US-Militär hat einen Tanker bei dem Versuch beschossen, die US-Blockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. Ein Helikopter des Typs MH-60 habe zwei Hellfire-Raketen auf das unter panamaischer Flagge fahrende Frachtschiff "M/V Vela Nova" gefeuert, als es auf einen iranischen Hafen zusteuern wollte, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf X mit. Die Besatzung habe "wiederholte Warnungen" ignoriert. Zunächst war unklar, ob Menschen verletzt oder getötet wurden.