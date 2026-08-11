Tagger nach Fehlstart in Cincinnati-Quali weiter

Tennis-Hoffnung Lilli Tagger hat sich nach einem schwachen Start am Ende noch souverän in die zweite Qualifikationsrunde des WTA-1000-Turniers in Cincinnati gespielt. Die in der Quali topgesetzte Osttirolerin behielt am Dienstag gegen die Chinesin Zhu Lin nach Satzrückstand mit 3:6,6:1,6:1 die Oberhand. Im Kampf um einen Platz im Hauptfeld des Großevents in Ohio trifft sie auf die US-Amerikanerin Robin Montgomery, die die Vorarlbergerin Julia Grabher 4:6,7:5,6:3 niederrang.

© APA/BARBARA GINDL Tagger ist in Übersee angekommen