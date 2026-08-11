PSG als Favorit in Supercup gegen Aston Villa in Salzburg

Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Champion: Für wenige Stunden blicken am Mittwoch (21.00 Uhr) Fußballinteressierte aus zumindest ganz Europa in Richtung Salzburg. In Wals-Siezenheim will Paris St. Germain wie im Vorjahr den UEFA-Supercup als Favorit für sich entscheiden. Aston Villa hofft mit Ex-LASK-Kicker Modou Keba Cisse auf den zweiten Triumph im europäischen "Prestigebewerb" nach 1983. Auch PSG hat den Titel einmal gewonnen. Viele Stars fehlen wohl zu Beginn.

© APA/AFP Luis Enrique präsentierte sich in guter Laune