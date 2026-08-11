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PSG als Favorit in Supercup gegen Aston Villa in Salzburg

Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Champion: Für wenige Stunden blicken am Mittwoch (21.00 Uhr) Fußballinteressierte aus zumindest ganz Europa in Richtung Salzburg. In Wals-Siezenheim will Paris St. Germain wie im Vorjahr den UEFA-Supercup als Favorit für sich entscheiden. Aston Villa hofft mit Ex-LASK-Kicker Modou Keba Cisse auf den zweiten Triumph im europäischen "Prestigebewerb" nach 1983. Auch PSG hat den Titel einmal gewonnen. Viele Stars fehlen wohl zu Beginn.

Luis Enrique präsentierte sich in guter Laune
© APA/AFP
Luis Enrique präsentierte sich in guter Laune
Wals-SiezenheimFußball