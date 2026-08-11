Rumänien zerstört russische Drohnen nahe Förderplattform

Rumänische Militärtaucher haben am Dienstag im Schwarzen Meer zwei russische Drohnen gesprengt. Diese trieben unweit der Förderplattform des von OMV Petrom mitbetriebenen Offshore-Erdgasprojekts "Neptun Deep". Wie Verteidigungsminister Radu Miruta (Reformpartei USR) am Dienstagabend bekannt gab, waren die vermutlich abgestürzten Drohnen von einem Schiff gesichtet worden, das Arbeiten an der Plattform durchführte. Das Schiff verständigte umgehend die rumänische Küstenwache.