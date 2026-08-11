Bergsteiger stürzte in Osttirol über steile Felswand und starb

Deutscher (74) war am Montag zu einer Bergtour aufgebrochen und wurde seitdem vermisst. Am Dienstag wurde seine Leiche gefunden.

Tragisches Alpinunglück im Bezirk Lienz: Am Montag wurde ein Deutscher (74) aus dem Landkreis Olpe aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen gegen 20:50 Uhr von seinem Unterkunftsgeber als vermisst gemeldet.

Der Mann sei gegen 8:30 Uhr allein zu einer Bergtour über das Maurertal zur Essener-Rostocker-Hütte aufgebrochen und habe anschließend über den Venediger-Höhenweg ins Dorfertal zur Johannishütte absteigen wollen. Da die Umfelderhebungen negativ verliefen, wurde eine Suchaktion eingeleitet.

Suche trotz Starkwind und Regen

Mit dem Polizeihubschrauber „Libelle FLIR“ aus Salzburg und einer Polizeidrohne wurden Suchflüge im betreffenden Gebiet durchgeführt. Gegen 21:30 Uhr begannen mehrere Suchmannschaften der Bergrettung Prägraten mit fünf Bergrettungshunden sowie ein Alpinpolizist über verschiedene Zustiege den terrestrischen Aufstieg in Richtung Türmljoch. Aufgrund einsetzenden Starkregens mussten der Polizeihubschrauber und die Drohne den Sucheinsatz gegen 23 Uhr abbrechen.

Die Suchmannschaften stiegen trotz widrigster Witterungsverhältnisse (wie Starkwind und Starkregen) weiter zum Türmljoch auf, wo sie gegen 0:40 Uhr eintrafen. Auch die terrestrische Suche blieb erfolglos, woraufhin die Suchmannschaften ins Tal abstiegen.

Hubschrauber fand leblose Person

Am Dienstag startete der Polizeihubschrauber gegen 4:45 Uhr erneut zum Suchflug. Gegen 5:40 Uhr konnte er auf einer Seehöhe von 2270 Metern im Nahbereich des Aderkammbachs eine leblose Person lokalisieren.

Aufgrund bisheriger Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass der 74-Jährige den markierten Steig beim Abstieg vom Türmljoch verlassen haben dürfte. Er dürfte folglich weglos in immer steiler werdendes Gelände abgestiegen und anschließend über nahezu senkrechte Wände abgestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.