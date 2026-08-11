Tote nach Houthi-Angriff auf Schiff nahe Rotem Meer

Bei einem Angriff auf ein jemenitisches Handelsschiff in der Meerenge Bab al-Mandab sind nach Angaben des jemenitischen Verkehrsministeriums vier Besatzungsmitglieder getötet worden. Vier weitere Besatzungsmitglieder sowie ein Mitglied eines Rettungsteams seien verletzt worden, teilte das Ministerium mit. Bei den Getöteten handle es sich um drei Pakistani und einen Indonesier. Zuvor hatte der stellvertretende Informationsminister Fajad al-Numan den Angriff bestätigt.

© APA/AFP People sail their boat past container ships anchoring near the Strait of Bab al-Mandeb off Yemen's coast in the Gulf of Aden on August 6, 2026. (Photo by AFP) /