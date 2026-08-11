Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Tote nach Houthi-Angriff auf Schiff nahe Rotem Meer
Bei einem Angriff auf ein jemenitisches Handelsschiff in der Meerenge Bab al-Mandab sind nach Angaben des jemenitischen Verkehrsministeriums vier Besatzungsmitglieder getötet worden. Vier weitere Besatzungsmitglieder sowie ein Mitglied eines Rettungsteams seien verletzt worden, teilte das Ministerium mit. Bei den Getöteten handle es sich um drei Pakistani und einen Indonesier. Zuvor hatte der stellvertretende Informationsminister Fajad al-Numan den Angriff bestätigt.