Per Drohne ins Gefängnis: Drogenring in Frankreich enttarnt

Ermittler in Frankreich haben einen Drogenhändler-Ring enttarnt, der Häftlinge in einem Gefängnis mit Hilfe einer Drohne beliefert haben soll. Innerhalb von zwei Monaten seien in der Justizvollzugsanstalt von Villefranche-sur-Saône nahe Lyon mehr als 1.800 solcher Drogentransporte registriert worden, erklärte die Polizei am Dienstag. Fünf Verdächtige wurden festgenommen, die sich ab dem Herbst vor Gericht verantworten müssen. Demnach wurden sie auf frischer Tat ertappt.

© APA/AFP This general view shows a courtyard corridor of The Villefranche-sur-Saone Remand Centre in Villefranche-sur-Saone, south eastern France on July 8, 2024. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)