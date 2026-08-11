McDonald’s veranstaltet eine Sommerparty-Tour namens „Mäcci Summer Beats“ in ganz Österreich, die am 15. August auch in Wolfsberg Station macht.

Wer schon immer in einer McDonald’s-Filiale feiern wollte, hat nun die Gelegenheit dazu. Denn nun geht McDonald’s mit der „Mäcci Summer Beats“-Reihe auf Tour durch ganz Österreich und macht am 15. August auch in Wolfsberg Station. Eintritt ist frei. Gefeiert werden kann ab 16 Jahren. Wer zuerst kommt, feiert zuerst: Die Plätze werden nach dem First-come-first-served-Prinzip vergeben.

„Die Tour ist unsere Antwort auf den Wunsch junger Menschen nach gemeinsamen Erlebnissen. Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Kultur, Musik und Community zusammenkommen und McDonald’s auf eine neue Art erlebbar wird“, sagt Reka Vass, Head of Marketing bei McDonald’s Österreich.