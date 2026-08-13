In Eisenerz gibt es heuer das erste Eisenstraßenturnier für Hunde

Die Hundeschule Eisenerz Münichtal veranstaltet im September ein Turnier für Hunde. Vereinsobmann Heribert Fritz verrät, worum es dabei geht.

Nein, es ist nicht das Erzbergrodeo und auch sonst keines der unzähligen Sportevents, die am Erzberg und rund um die Region jedes Jahr veranstaltet werden. Das Event, das heuer zum ersten Mal über die Bühne gehen wird, ist nämlich nicht an Menschen, sondern an vierbeinige Fellnasen gerichtet. Die Hundeschule Eisenerz Münichtal lädt am 26. September zum allerersten Eisenstraßenturnier für Hunde.

Normalerweise werden die Ausbildungskurse der Hundeschule mit einer Ortsgruppenprüfung abgeschlossen. Heribert Fritz und Verena Aschacher haben sich dieses Mal aber etwas Besonderes überlegt: „Wir haben bei der letzten Ortsgruppenprüfung darüber gesprochen, dass es bei uns im Bezirk Leoben noch nie ein Begleithundeturnier gab. Nach ein paar Überlegungen stand schnell fest, dass wir das umsetzen wollen“, erzählt Fritz, der seit 1990 mit Unterbrechungen Obmann des ÖRV (Österreichischer Rassehundeverein) Eisenerz Münichtal ist.

1 / 2 Heribert Fritz ist Obmann des ÖRV Eisenerz Münichtal © Lisa Bachler Fotografie

Hundesport in drei Stufen

„Wir haben alle Hundeschulen im Bezirk eingeladen, die es unter dem Dachverband, dem österreichischen Kynologenverband, gibt und deren Prüfungsordnung nach denselben Richtlinien erfolgt“, so Fritz. Er betont, dass es sich bei dem Turnier bereits um Hundesport handelt und nicht um die Grundausbildung, die die Alltagstauglichkeit des Hundes testet.

Im Turnier kann die Internationale Begleithundeprüfung (IBGH) in den Stufen 1 bis 3 absolviert werden. „Da geht es um das Erlernen bestimmter Übungen, die Körpersprache zwischen Mensch und Hund, Gehorsamsüberprüfungen. Wie man sich einen Begleithund bzw. einen Familienhund so vorstellt“, erklärt Fritz.

1 / 8 Die Hunde lernen, wie man sich richtig verhält, aber auch verschiedene Hindernisse zu überwinden © Lisa Bachler Fotografie

Abgehalten wird das Turnier am Ausbildungsplatz in Eisenerz Münichtal. „Wir hoffen auf 20 bis 30 Teilnehmer, danach gibt es eine Siegerehrung bei der der Erzbergpokal überreicht wird“, sagt der Obmann der Hundeschule. Mit einem typischen Pokal hat dieser aber wenig zu tun, verrät Fritz: „Ähnlich wie beim Erzbergrodeo wollen wir einen Stein vom Erzberg überreichen, der noch ausgeschmückt wird, eventuell mit Edelstahl.“

Hindernisparcours und Welpenkurs

Abgesehen von der Grundausbildung und den Begleithundeprüfungen bietet die Hundeschule auch „Fit und Fun“ für Hund und Mensch an, seit diesem Jahr gibt es auch einen Agility-Kurs. Darunter kann man sich einen Hindernisparcours vorstellen, bei dem Hundeführer eine gewisse Zeit zur Verfügung haben, um den Parcours zu studieren, ehe sie ihren Hunden so geschickt wie möglich durch den Parcours führen.

Die Ausbildungsleitung hat Verena Aschacher inne, die auch Obmann-Stellvertreterin ist. Martina Stryckova, Christoph Aschacher und Stefan Clapczynski gehören ebenfalls zum Team. Immer willkommen sind laut Fritz Welpen, bei einem speziellen Welpenkurs werden die kleinen Hunde spielerisch mit verschiedenen Kommandos vertraut gemacht.

Fritz selbst war früher Hundeführer und Diensthundeausbilder bei der Polizei. „Ich bin praktisch mit Hunden aufgewachsen“, erzählt er. Zurzeit besitzt er jedoch keinen Hund als Haustier, sondern Katzen, verrät der Vereinsobmann.